В Україні закрили ще три онлайн-кінотеатри

Кіберполіція України припинила діяльність трьох незаконних онлайн-кінотеатрів. Ці сайти щомісяця відвідувало понад 1,5 мільйона користувачів.

Як інформує пресслужба кіберполіції, це піратські сайти zideo.fun, topkadr.online, relaxzona.club. Їхнім адміністратором був 37-річний українець з Миколаївської області.

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Деталі

Чоловік заробляв гроші на таргетованій рекламі. За кілька років він заробив понад пів мільйона гривень. Точну суму збитків, завдану правовласникам, наразі встановлюють.

Все обладнання поліція вилучила

Для прикриття чоловік використовував спеціальний сервіс, який давав змогу приховувати реальне місцезнаходження інтернет-ресурсів.

Його звинувачують у порушенні авторського права. Зараз йому загрожує покарання – до 6 років за ґратами.

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