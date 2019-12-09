В Україні закрили ще три онлайн-кінотеатри

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Кіберполіція закрила три онлайн-кінотеатри / cyberpolice.gov.ua

Кіберполіція України припинила діяльність трьох незаконних онлайн-кінотеатрів. Ці сайти щомісяця відвідувало понад 1,5 мільйона користувачів.

Як інформує пресслужба кіберполіції, це піратські сайти zideo.fun, topkadr.online, relaxzona.club. Їхнім адміністратором був 37-річний українець з Миколаївської області.

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Деталі

Чоловік заробляв гроші на таргетованій рекламі. За кілька років він заробив понад пів мільйона гривень. Точну суму збитків, завдану правовласникам, наразі встановлюють.

В Україні закрили ще три онлайн-кінотеатри

Все обладнання поліція вилучила 

Для прикриття чоловік використовував спеціальний сервіс, який давав змогу приховувати реальне місцезнаходження інтернет-ресурсів.

Його звинувачують у порушенні авторського права. Зараз йому загрожує покарання – до 6 років за ґратами.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Кібербезпека
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