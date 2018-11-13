В Україні запрацює найбільша у світі платіжна система UnionPay

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В Україні запрацює платіжна система UnionPay
В Україні запрацює платіжна система UnionPay / Фото з вільних мереж

Національний банк України узгодив умови та порядок виходу на український ринок найбільшої платіжної системи у світі UnionPay. Вихід системи відбуватиметься у два етапи.

Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.

Спершу UnionPay надаватиме послуги з обслуговування своїх карток в Україні, а також видачі готівки та оплати товарів. Надалі українські банки зможуть видавати нові картки системи.

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Що таке UnionPay? Заснована у 2002 році китайська платіжна система. На сьогодні є найбільшою у світі за кількістю фінансових операцій та випущених карток, перевершуючи Visa та MasterCard. Картки UnionPay емітуються в більш ніж 40 країнах.

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Теги: Новини України Техно Інтернет Банки
Джерело: 24 канал
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