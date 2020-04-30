В Україні запускають кібертурнір для всіх охочих: умови
Аби розважитись українців під час карантину та спонукати не виходити зайвий раз із дому запустили всеукраїнський онлайн турнір з кіберспорту. Він отримав назву "Ukrainian Open Quarantine Esports Cup".
Турнір запустили МВС спільно з Федерацією Кіберспорту України UESF та факультетом №4 кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справа, передає пресслужба Міністерства.
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Деталі
Це безкоштовний кібертурнір, що проходитиме в режимі онлайн. Учасники змагатимуться у кількох дисциплінах:
- Dota 2 – стратегія;
- Pro Evolution Soccer – симулятор футболу;
- League of Legends – стратегія.
Тривалість турніру буде залежати від кількості учасників.
Старт Ukrainian Open Quarantine Esports Cup у травні. Точної дати організатори поки не повідомили.
"Під час самоізоляції найважливіше для кожної людини – залишатися вдома та проводити цей нелегкий час в гарному настрої і з користю для себе", – кажуть в МВС.
Анонс турніру Ukrainian Open Quarantine Esports Cup: відео
Де подати заявку
Взяти участь у турнірі зможуть усі охочі громадяни, що перебувають на території України. Подати заявку на участь, а також вивчити регламент турніру та календар матчів за посиланням.
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