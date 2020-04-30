В Україні запускають кібертурнір для всіх охочих: умови

Аби розважитись українців під час карантину та спонукати не виходити зайвий раз із дому запустили всеукраїнський онлайн турнір з кіберспорту. Він отримав назву "Ukrainian Open Quarantine Esports Cup".

Турнір запустили МВС спільно з Федерацією Кіберспорту України UESF та факультетом №4 кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справа, передає пресслужба Міністерства.

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Деталі

Це безкоштовний кібертурнір, що проходитиме в режимі онлайн. Учасники змагатимуться у кількох дисциплінах:

Тривалість турніру буде залежати від кількості учасників.

Старт Ukrainian Open Quarantine Esports Cup у травні. Точної дати організатори поки не повідомили.

"Під час самоізоляції найважливіше для кожної людини – залишатися вдома та проводити цей нелегкий час в гарному настрої і з користю для себе", – кажуть в МВС.

Анонс турніру Ukrainian Open Quarantine Esports Cup: відео

Де подати заявку

Взяти участь у турнірі зможуть усі охочі громадяни, що перебувають на території України. Подати заявку на участь, а також вивчити регламент турніру та календар матчів за посиланням.

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