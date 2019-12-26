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В Україні запускають онлайн-кінотеатр Takflix.com з вітчизняними фільмами

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Запускають сервіс Takflix.com / itc.ua

В Україні запрацює стрімінгова платформа для легального перегляду нового українського кіно. Онлай-кінотеатр має назву Takflix.com. Першу половину року проєкт працюватиме у тестовому режимі.

Про це пише the-village.com.ua. Наразі кінотеатр випускатиме один фільм на місяць. Відбором фільмів буде займатися команда.

Як пояснили автори Takflix.com, вони запускають платформу, щоб українські фільми були легально доступні онлайн у будь-якій точці планети у будь-який час.

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Що можна буде подивитись

Першим фільмом на сервісі стане антиутопія "2020: Безлюдна країна" Корнія Грицюка.

У сюжеті йдеться про Україну у 2020 році. Після впровадження безвізу з країни виїхали всі мешканці. Вдома залишилося всього вісім людей: модель, інженер, бухгалтерка, айтішник, блогерка, князь, китаєць-розвідник та сепаратист.

Одну з головних ролей (президента) тут зіграв український журналіст і ведучий Андрій Куликов.

Takflix.com

Takflix.com запускають 1 січня

Дата запуску та розцінки

Сервіс має запрацювати 1 січня 2020 року. Ціна онлайн-квитка складе 50 гривень.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Кіно Новини Техно Інтернет
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