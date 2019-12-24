В Україні запустили проєкт "Дія. Цифрова освіта": яка його мета

Уряд запустив новий онлайн-проєкт "Дія. Цифрова освіта". Це онлайн-програма, яка має підвищити цифрову грамотність українців.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

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Як пояснив Гончарук, така цифрова освіта населення — це одне із стратегічних завдань уряду. Загалом, вони планують оцифрувати 100% державних послуг.

"Ми провели цікаве дослідження: 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня. Ця кількість точно суттєво збільшиться… Цифрова грамотність — це не про лайки та соцмережі. Це, у першу чергу, про робочі місця, освіту, соціалізацію особистості", – додав прем’єр-міністр.

Цю платформу запустили в рамках проєкту Дія.

Коли запрацює

Ця онлайн-програма "Дія. Цифрова освіта" офіційно стартує стартує 21 січня 2020 року.

Що таке Дія? Раніше уряд анонсував запуск додатку "Дія", створений для діджиталізації державних процесів. Якщо розшифрувати абревіатуру, то вийде "Держава і я". Українцям обіцяють, що 120 послуг будуть доступні онлайн.

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