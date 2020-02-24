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В Україні з'явиться національна Федерація кіберспорту

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В Україні з'явиться національна Федерація кіберспорту / Unsplash

Міністерство культури, молоді та спорту України підтримало ініціативу створення національної Федерації кіберспорту України. Також в міністерстві наголосили на тому, що розуміють важливість кіберспорту та його соціальну складову.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив на плей-оф турніру WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon у Києві, йдеться на офіційному сайті відомства.

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Ми вже спілкувалися з великими гравцями на цьому ринку і повністю підтримуємо створення єдиної національної Федерації кіберспорту України,
– підкреслив Шумілін.

Також він додав, що кіберспорт може надати допомогу в реабілітації ветеранам військових дій в Україні, соціалізувати людей з інвалідністю, до того ж він сприяє гендерній рівності.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Міністерство культури, молоді та спорту Спорт Кіберспорт Новини Техно Техно Ігри
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