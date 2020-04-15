В Uplay безкоштовно віддають Assassin's Creed II: як його отримати

Ubisoft запустила роздачу Assassin's Creed II для всіх користувачів Uplay. Гру можна отримати на сайті або в клієнті онлайн-сервісу з 14 по 17 квітня безкоштовно.

Фанати серії знають, що Assassin's Creed виросла з експерименту над новою частиною Prince of Persia. Тоді в Ubisoft навряд чи хтось міг уявити, що працює над дуже прибутковою щорічною серією.

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Як безкоштовно отримати Assassin`s Creed II

Забрати Assassin's Creed II можна отримати за цим посиланням – всім бажаючим доведеться зареєструватися в сервісі Uplay або увійти в уже створений акаунт. Акція триватиме до 17 квітня і закінчиться о 16:00.

Assassin's Creed II вийшла у 2009 році для Xbox 360 і PS3, а в 2010 дісталася й до ПК. Саме після другої частини в серію закохалися мільйони геймерів – навіть ті, кому не припав до смаку спірний оригінал. Оцінка сиквела на Metacritic становить 91/100 – це рекорд для більш ніж десятка ігор тайтлів про споконвічну боротьбу тамплієрів та асасинів.

Трейлер Assassin's Creed II:

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