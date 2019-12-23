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В WhatsApp виявили чергову уразливість: що про це відомо

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В WhatsApp виявили чергову уразливість / unsplash

Останнім часом в одному із найпопулярніших месенджерів світу WhatsApp виявили чимало уразливостей, які можуть призвести до втрати конфіденційних даних. Нещодавно експерти повідомили, що виявили чергову критичну уразливість додатку.

Що сталося

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Дослідники з Check Point Research повідомили, що виявили ​​можливість редагування параметрів повідомлень після приєднання до групового чату, передає Engadget.

Здійснювалося це за допомогою веб-інтерфейсу WhatsApp засобами налагодження браузера. В результаті зловмисник за допомогою спеціально модифікованого повідомлення міг викликати "перманентний аварійний цикл" для всіх учасників групового чату, який виправляється тільки шляхом видалення і перевстановлення програми.

Подібні дії не дозволяли учасникам повернутися в групу, що призводило до повної втрати історії чату.

Виправлення

Повідомляється, що проблема була усунена в версії програми 2.19.58. Всім, хто використовує WhatsApp, рекомендовано оновитися в найкоротші терміни.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки хакери
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