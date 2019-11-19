В WhatsApp виявили нову масштабну уразливість: що не так з додатком

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В WhatsApp виявили нову уразливість / unsplash

Користувачі месенджера WhatsApp зіткнулися із новою проблемою. Виявлена уразливість здатна призвести до перегріва смартфона, а також вона може надати хакерам контроль над пристроєм під час запуску звичних мультимедійних файлів.

Компанія Faceboook вже визнала наявність "дірки" в мобільному додатку для всіх актуальних ОС і запропонувала свій варіант її виправлення, повідомляє Digitalt Tends.

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Що сталося? 

Джерелом загрози для користувачів стали відеофайли формату MP4 – популярний медіаконтейнер виявився вразливий для завантаження шкідливого ПЗ. За даними Facebook, відкриття зараженого відеоролика давало змогу зловмисникам провести DoS-атаку або віддалене виконання коду на атакованих смартфонах.

В останньому випадку хакери могли віддалено контролювати ґаджет, отримуючи доступ до повідомлень або файлів в його внутрішній пам'яті. Завантаження трояна також призводило до зависання мобільної ОС або високого завантаження процесора і оперативної пам'яті.

Збірки WhatsApp, що потрапили під загрозу:

  • Версії для Android раніше 2.19.274
  • Версії для iOS до 2.19.100
  • Версії Enterprise Client до 2.25.3
  • Версії Business для Android до 2.19.104
  • Версії Business для iOS до 2.19.100
  • Версії для Windows Phone до 2.18.368 включно

Як вирішити проблему?

Тим, хто використовує більш ранні версії, розробники рекомендують оновити месенджер з системного магазину додатків. Facebook також застерегла користувачів від запуску відеороликів у форматі MP4 до завантаження апдейта мобільного додатка.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно хакери Хакерська атака Кібербезпека Facebook
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