В WhatsApp виявили нову масштабну уразливість: що не так з додатком
Користувачі месенджера WhatsApp зіткнулися із новою проблемою. Виявлена уразливість здатна призвести до перегріва смартфона, а також вона може надати хакерам контроль над пристроєм під час запуску звичних мультимедійних файлів.
Компанія Faceboook вже визнала наявність "дірки" в мобільному додатку для всіх актуальних ОС і запропонувала свій варіант її виправлення, повідомляє Digitalt Tends.
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Що сталося?
Джерелом загрози для користувачів стали відеофайли формату MP4 – популярний медіаконтейнер виявився вразливий для завантаження шкідливого ПЗ. За даними Facebook, відкриття зараженого відеоролика давало змогу зловмисникам провести DoS-атаку або віддалене виконання коду на атакованих смартфонах.
В останньому випадку хакери могли віддалено контролювати ґаджет, отримуючи доступ до повідомлень або файлів в його внутрішній пам'яті. Завантаження трояна також призводило до зависання мобільної ОС або високого завантаження процесора і оперативної пам'яті.
Збірки WhatsApp, що потрапили під загрозу:
- Версії для Android раніше 2.19.274
- Версії для iOS до 2.19.100
- Версії Enterprise Client до 2.25.3
- Версії Business для Android до 2.19.104
- Версії Business для iOS до 2.19.100
- Версії для Windows Phone до 2.18.368 включно
Як вирішити проблему?
Тим, хто використовує більш ранні версії, розробники рекомендують оновити месенджер з системного магазину додатків. Facebook також застерегла користувачів від запуску відеороликів у форматі MP4 до завантаження апдейта мобільного додатка.
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