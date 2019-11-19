В WhatsApp виявили нову масштабну уразливість: що не так з додатком

Користувачі месенджера WhatsApp зіткнулися із новою проблемою. Виявлена уразливість здатна призвести до перегріва смартфона, а також вона може надати хакерам контроль над пристроєм під час запуску звичних мультимедійних файлів.

Компанія Faceboook вже визнала наявність "дірки" в мобільному додатку для всіх актуальних ОС і запропонувала свій варіант її виправлення, повідомляє Digitalt Tends.

Читайте також: Антивірус Google заблокував популярний додаток Xiaomi: у чому причина

Що сталося?

Джерелом загрози для користувачів стали відеофайли формату MP4 – популярний медіаконтейнер виявився вразливий для завантаження шкідливого ПЗ. За даними Facebook, відкриття зараженого відеоролика давало змогу зловмисникам провести DoS-атаку або віддалене виконання коду на атакованих смартфонах.

В останньому випадку хакери могли віддалено контролювати ґаджет, отримуючи доступ до повідомлень або файлів в його внутрішній пам'яті. Завантаження трояна також призводило до зависання мобільної ОС або високого завантаження процесора і оперативної пам'яті.

Збірки WhatsApp, що потрапили під загрозу:

Версії для Android раніше 2.19.274

Версії для iOS до 2.19.100

Версії Enterprise Client до 2.25.3

Версії Business для Android до 2.19.104

Версії Business для iOS до 2.19.100

Версії для Windows Phone до 2.18.368 включно

Як вирішити проблему?

Тим, хто використовує більш ранні версії, розробники рекомендують оновити месенджер з системного магазину додатків. Facebook також застерегла користувачів від запуску відеороликів у форматі MP4 до завантаження апдейта мобільного додатка.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно