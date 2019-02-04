В Xiaomi натякнули, що теж готують смартфон з 5 камерами

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В Xiaomi готують смартфон з 5 камерами
В Xiaomi готують смартфон з 5 камерами / xiaomitoday.com

Вже зовсім незабаром компанія HMD Global має представити свій флагманський смартфон Nokia 9 PureView. Пристрій стане першим на ринку телефоном, який отримає одразу 5 модулів камери. Вирішив не відставати і бренд Xiaomi, схоже китайці теж готують схожий пристрій

Як інформує gagadget.com, директор щодо продуктів Xiaomi Ван Тен Томас випадково засвітив прототип смартфона з 5 модулями основної камери.

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Так. у китайській соцмережі Weibo він розмістив фото, на якому були розкладені на столі смартфони. При цьому у правому нижньому кутку був напис "Shot On Mi AI Penta Cam" (Знято на Mi AI Penta Cam). Тож можна припустити, що Penta Cam означає 5 камер.

Новий продукт Xiaomi

В Xiaomi заінтригували написом  

В Xiaomi натякнули, що теж готують смартфон з 5 камерами

Новий флагман від Xiaomi – Mi 9, який компанія представить вже незабаром,  отримає потрійну камеру.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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