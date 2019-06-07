В Xiaomi розкрили нові деталі та дату виходу фірмової прошивки MIUI 11

Директор з продуктів Xiaomi Ван Тенг розповів деякі деталі щодо нової фірмової прошивки MIUI. За його словами, в компанії не дуже задоволені MIUI 10, тому прагнуть виправити всі недоліки. Також менеджер Xiaomi натякнув на дату виходу MIUI 11.

За словами представника Xiaomi, дизайн MIUI 10 недосконалий і не відповідає баченню корпорації, повідомляє igeekphone.

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Дата виходу. Топ-менеджер заявив, що в MIUI 11 компанія хоче домогтися єдиного дизайну всієї системи. Для цього співробітники працюють понаднормово, щоб закінчити продукт якнайшвидше. Але Ван Тенг зазначив, що очікувати виходу MIUI 11 раніше другої половини 2019 року не варто.

Що нового з'явиться? Раніше стало відомо, що в MIUI 11 компанія має намір оновити користувальницький інтерфейс, зробити нові іконки додатків і додати монохромний режим для економії заряду акумулятора.



MIUI 11 представлять до кінця 2019 року

Які смартфони отримають оновлення? За попередньою інформацією, оновлення до MIUI 11 отримають такі пристрої:

Redmi: Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Redmi S2, Redmi 7, Redmi Note 7 та Redmi Note 7 Pro

Xiaomi: Mi9, Mi9 SE, Mi9 EE, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Mi Mix 3 (5G), Mi Mix 3, Mi8, Mi8 Pro, Mi8 EE, Mi8 SE, Mi8 Lite, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi6, Mi6X, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi5s, Mi5s Plus, Mi5s, Mi5X, Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3 та Mi Play.

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