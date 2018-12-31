В Xiaomi розповіли про свої плани на найближчі роки

Нещодавно з'явились чутки, що китайська компанія Xiaomi у наступному році може освоїти одразу два нових ринки. Для цього у корпорації планують створити нові підрозділи, які займуться ринком нерухомості, а також розробками в області автомобілів.

Про це пише Gizchina.

Щоправда, прес-конференції глава платформи інтернету речей компанії Xiaomi Фан Діан офіційно спростував ці чутки.

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За його словами, виконавчий директор Лей Цзюнь постійно нагадує, що Xiaomi потрібно ще глибше освоювати інтернет, тому вони не збираються витрачати сили на більш традиційні промисловості.

У найближчі роки Xiaomi планує активно розвивати штучний інтелект і інтернет речей, за якими майбутнє, як вважають в керівництві Xiaomi.

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