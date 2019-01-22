В Xiaomi удосконалили сканер відбитків пальців на екрані: як він працює

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В Xiaomi удосконалили сканер відбитків пальців на екрані
В Xiaomi удосконалили сканер відбитків пальців на екрані / Фото з соцмереж

Нові смартфони Xiaomi отримають удосконалений сканер відбитків пальців, який буде вбудовано в екран. Він отримає більшу площину дії, тож користувачам легше буде розблокувати пристрій.

Про це повідомив президент Xiaomi Лін Бін у китайській соціальній мережі Weibo, пише tehnot.com.

Зокрема, він заявив, що розмір активної області становитиме 25х50,2 мм, що дасть змогу розблоковувати пристрій одним рухом не дивлячись на екран.

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Першим смартфоном із новою системою розблокування стане Xiaomi Mi 9. За чутками, новинка отримає потрійну камеру з об’єктивом на 48 Мп і процесор Snapdragon 855. Його мають представити вже у березні.

Сканер відбитків пальців на екрані від Xiaomi

Сканер відбитків пальців на екрані від Xiaomi

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
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