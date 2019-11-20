В Xiaomi відреагували на блокування фірмового додатку Mi Quick Apps: офіційна заява

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В Xiaomi відреагували на блокування фірмового додатку Mi Quick Apps / unsplash

Незабаром після блокування фірмового додатку Xiaomi Mi Quick Apps антивірусом Google китайська компанія опублікувала офіційну заяву щодо інциденту. Представники вендора підтвердили, що знайомі із ситуацією та розповіли що робитимуть із таким рішенням пошукового гіганта.

Що сталося

Нагадаємо, користувачі зіткнулися з неможливістю встановити оновлену версію Mi Quick Apps.

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Примітно, що додаток відсутній в магазині Google і поставляється зі смартфонами Xiaomi і Redmi за замовчуванням, але сервіс Play Protect блокував апдейт при спробі його установки з серверів розробника. Як причину "заморозки" утиліти зазначають можливість збору даних власників смартфонів.

Реакція Xiaomi

Ми вже знаємо про ситуацію з оновленням, призначеним для Quick Apps. Деякі користувачі можуть отримати повідомлення про те, що додаток заблокований Google Play Protect. Ми вже підтримуємо зв'язок з Google з даного питання і, ймовірно, це відбувається через зміну алгоритму Google Play Protect,
– заявили в Xiaomi.

До того ж представники китайського вендора запевнили, що системний додаток Mi Quick Apps абсолютно безпречний. Додаток дійсно отримує кілька десятків дозволів, але його ранні версії "заперечень" з боку Play Protect не викликали.

Відповідь Google

Компанія Google ситуацію з блокуванням Quick Apps поки не прокоментувала.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Смартфони Додатки Кібербезпека Xiaomi Google
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