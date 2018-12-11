В Xiaomi заінтригували новим продуктом

Співзасновник китайської компанії Xiaomi Ван Чуань заінтригував інформацією про новий «дивовижний» продукт компанії. За його словами, мова йде про продукт, над яким компанія працювала протягом року.

Про це пише видання Gizmochina.

Він також розповів, що новинку представлять вже найближчим часом. Також він додав зображення, на якому видно фрагмент зображення новинки.

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На зображенні зображено щось, що нагадує насадку для душу або частина телефонної трубки.

Коли представлять новинку, точно невідомо. Але новий продукт мають представити до кінця року.

Що це за продукт – поки невідомо

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