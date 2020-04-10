В Японії перевірили теорію відносності за допомогою найвищої телевежі Землі

Японські вчені в черговий раз змогли експериментально довести загальну теорію відносності Ейнштейна. Для цього вчені використали надточні атомні годинники, розташовані біля підніжжя і на вершині найвищої телевежі планети – Tokyo Skytree.

Дослідники опублікували статтю про це в науковому журналі Nature Photonics.

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За останні півстоліття астрономи і фізики неодноразово підтверджували теорію відносності в ході спостережень за космічними об'єктами і експериментами на орбіті Землі. Однак вчені продовжують проводити тести, сподіваючись, що вдасться виявити нові прояви теорії в природі і пристосувати її для вирішення практичних завдань.

Як проходив експеримент

Керівник проєкту, професор Токійського університету Хидетоші Катори розповів, що сконструйований науковою групою атомний годинник можна використовувати не тільки для перевірки цієї теорії, а й для надточного виміру структури простору-часу. Для їх перевірки вчені використовували найвищий об'єкт в столиці Японії – телевежу Skytree, висота якої становить 634 метри.

Годинники були встановлені на землі і на оглядовому майданчику на висоті 450 метрів. Фізики стежили за тим, як прискорюється хід часу нагорі через гравітацію планети. З'ясувалося, що розташований на оглядовому майданчику годинник йшов приблизно на п'ять стотрильйонних секунди швидше, ніж годинник внизу. За добу ж вони "тікали" вперед приблизно на 4,3 наносекунди. Вчені розрахували, що за астрономічний рік різниця між ними склала б 1,6 мікросекунди. Згідно з результатами японських фізиків, експеримент підтвердив теорію відносності з точністю до 99,9986%.

Що це дає

За словами Катори, завдяки цьому експерименту, в майбутньому розроблені вченими портативні атомні годинники можна буде використовувати для спостережень за найменшими зрушеннями в будові надр Землі і для надточної оцінки висоти різних об'єктів. Фізики стверджують, що з їх допомогою можна вимірювати відмінності у висоті з точністю до одного сантиметра, а похибка в одну секунду в них буде зареєстрована тільки через 30 мільярдів років.

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