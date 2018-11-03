В Європі пасажирів в аеропорту перевірятиме штучний інтелект

34 Читать новость на русском
Пасажирів в аеропорту перевірятиму штучний інтелект
Пасажирів в аеропорту перевірятиму штучний інтелект / Фото з відкритих джерел

У Євросоюзі на деяких контрольно-пропускних пунктах в аеропортах встановили систему зі штучним інтелектом. Вона має назву iBorderCtrl та призначена для перевірки пасажирів.

Про це повідомляє Mashable.

Наразі відбувається тестування ШІ, яка триватиме протягом півроку на чотирьох прикордонних пунктах в Угорщині, Греції та Латвії. Система має аналізувати мікровирази користувача, що і дасть змогу визначити чи приховує щось людина.

Читайте також: Картину, що намалював штучний інтелект, продали за майже півмільйона доларів

Пасажири завантажать в систему свій паспорт, візу та фінансові гарантії, а потім надають відповідь на питання, дивлячись на веб-камеру. Штучний інтелект задає такі питання, як "Що у вас у валізі?" і "Якщо ви відкриєте валізу і покажете мені, що всередині, чи підтвердиться, що ваші відповіді вірні?".

Якщо пасажир проходить тест, він отримує QR-код, який дає змогу пройти далі. При цьому, якщо виникне проблема, то біометричні дані передають людині, яка буде оцінювати ситуацію.

"Ми використовуємо існуючі та перевірені, а також нові способи, щоб дати можливість прикордонним агентам підвищити точність і ефективність перевірок. Система iBorderCtrl буде збирати дані, які вийдуть за межі біометрії", – пояснив координатор проекту Джордж Бультадакіс.

Під час попереднього тестування iBorderCtrl показала 76% ефективності. Та розробники переконані, цей показник може бути підвищений до 85%.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно авіація Штучний інтелект
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
1 листопада 21:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 863
Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
1 листопада 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
Артем Овдієнко 886
Чому впала російська ракета "Союз"
31 жовтня 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
1035
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
727
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
947
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
417
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук