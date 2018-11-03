В Європі пасажирів в аеропорту перевірятиме штучний інтелект

У Євросоюзі на деяких контрольно-пропускних пунктах в аеропортах встановили систему зі штучним інтелектом. Вона має назву iBorderCtrl та призначена для перевірки пасажирів.

Про це повідомляє Mashable.

Наразі відбувається тестування ШІ, яка триватиме протягом півроку на чотирьох прикордонних пунктах в Угорщині, Греції та Латвії. Система має аналізувати мікровирази користувача, що і дасть змогу визначити чи приховує щось людина.

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Пасажири завантажать в систему свій паспорт, візу та фінансові гарантії, а потім надають відповідь на питання, дивлячись на веб-камеру. Штучний інтелект задає такі питання, як "Що у вас у валізі?" і "Якщо ви відкриєте валізу і покажете мені, що всередині, чи підтвердиться, що ваші відповіді вірні?".

Якщо пасажир проходить тест, він отримує QR-код, який дає змогу пройти далі. При цьому, якщо виникне проблема, то біометричні дані передають людині, яка буде оцінювати ситуацію.

"Ми використовуємо існуючі та перевірені, а також нові способи, щоб дати можливість прикордонним агентам підвищити точність і ефективність перевірок. Система iBorderCtrl буде збирати дані, які вийдуть за межі біометрії", – пояснив координатор проекту Джордж Бультадакіс.

Під час попереднього тестування iBorderCtrl показала 76% ефективності. Та розробники переконані, цей показник може бути підвищений до 85%.

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