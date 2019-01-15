В YouTube з'явиться подібна функція, як у Instagram: які зміни чекають на сервіс

YouTube планує запровадити у своєму додатку нову функцію. Розробники нададуть користувачам можливість перегортувати відео свайпом, подібно до Storie в Instagram.

Про це повыдомляє TechCrunch.

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Проте така можливість з’явиться не у всіх. Спочатку доступ до нової функції отримають користувачі iOS із наступним оновленням операційної системи. Коли Android-користувачі отримають подібне оновлення в компанії наразі не повідомляють.

Гортати відео можна буде за допомогою горизонтальної прокрутки. При свайпі вперед користувач побачить наступне рекомендоване відео, назад – останнє вже переглянуте. При цьому ролик буде програватися з того місця, на якому зупинився глядач, уточнили в YouTube.

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