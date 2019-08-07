Вакансія в Instagram: шукають працівника для роботи з мемами

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Вакансія в Instagram
Вакансія в Instagram / knowtechie.com

Соцмережа Instagram шукає співробітника, який буде займатись роботою з авторами мемів. Таким чином соцмережа хоче помиритися з авторами мемів, чиї акаунти вона раніше видалила.

Про це сказано на сайті компанії.

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Що треба робити. Майбутній працівник повинен налагодити зв'язок між адміністрацією Instagram і незадоволеними авторами мемів, чиї сторінки соцмережа видалила наприкінці липня.

Як пояснила глава служби новин і зв'язку з партнерами Instagram Ліла Кінг цей працівник повинен буде стежити за трендами і допомагати авторам мемів, незалежно від того, чи є вони власниками великих облікових записів або ж вони просто початківці контент-мейкери.

"Традиційні медіа все частіше використовують формат мемів. Ми думаємо, що нам потрібно ближче познайомитися і почати краще розуміти співтовариство мемів, так як нам є чому у них повчитися", – пояснила Кінг.

Чому Instagram зачистила творців мемів? 26 липня соцмережа видалила понад 142 акаунти користувачів через "неодноразові порушення правил соцмережі і спроб втрутитися у внутрішні процеси".

Сумарна кількість підписників цих профілів становила близько 30 мільйонів – у найбільшої сторінки кількість передплатників перевищувало 13 мільйонів користувачів.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Instagram
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