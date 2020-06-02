Riot Games оголосила про глобальний запуск свого умовно-безкоштовного мережевого шутера Valorant. Розробники встигли до запланованого раніше терміну, попри проблеми з підготовкою пов'язіна з поширенням COVID-19.

Сервери Valorant відкрилися о 08:00 за київським часом. 24 канал зазначає, що в інших країнах реліз може на кілька хвилин затриматися, однак до кінця дня гра в будь-якому випадку вийде в усьому світі.

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Патч першого дня

Разом з запуском Valorant відбулася прем'єра і патча першого дня. Головними його особливостями є показана нещодавно агент Reyna поряд з картою Ascent і режимом Spike Rush.

Серед іншого, оновлення принесло з собою зміну здібностей "деяких" героїв, виправлення технічних і геймплейних помилок, а також подальше поліпшення оптимізації.

Раніше розробники відзвітували про успіхи тестування: щодня в Valorant грало близько 3 мільйонів осіб. За два місяці випробувань фанати в сумі переглянули понад 470 мільйонів годин трансляцій з "бети".

Особливості Valorant

Матчі у Valorant проходять у форматі "5 на 5": одна команда прагне закласти бомбу, інша намагається цьому перешкодити. Перемога дістається стороні, яка візьме верх в 13 раундах з 24 (25, якщо рахунок рівний).

Трейлер гри від Riot Games:

Системні вимоги Valorant

У плані системних вимог Valorant вкрай демократична. У Riot Games обіцяють, що 4 Гбайт ОЗУ і 1 Гбайт відеопам'яті повинно вистачити для 30 кадрів/с, тоді як на "сучасних машинах" гра видаватиме від 60 до 144 кадрів/с.

Valorant також може похвалитися безкоштовними серверами з тікрейтом 128, оптимізованим мережевим кодом (творці мають намір забезпечити 70% гравців затримкою менше 35 мс) і системою протистояння читерам Vanguard.

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Доступні платформи Valorant

Гра доступна на ПК у власному лаунчері Riot Games – завантажити його і зареєструватися можна на офіційному сайті проєкту. Поки розробники зосереджені на PC-версії, але вихід на інших платформах не виключають.