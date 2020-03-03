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Valorant: сюжет, системні вимоги та трейлер нової гри від Riot Games

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Valorant: сюжет, системні вимоги та трейлер / Фото з вільних джерел

Компанія Riot Games анонсувала багатокористувацький шутер Valorant. Гра виконана в схожому мультяшному сеттінгу League of Legends та обладнана програмою-античітом Vanguard. Точна дата виходу гри не оголошена, однак реліз обіцяють влітку 2020 року.

Сюжет гри

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Valorant розповість про світ недалекого майбутнього, де агенти спецслужб з різних країн сходяться в битвах один проти одного. Головний режим гри – бій п'ять на п'ять до 13 перемог, повідомляє Wccftech.

Творці стверджують, що в Valorant все залежить тільки від навичок геймера, а тікрейт (частота відправки-отримання пакетів даних між сервером і клієнтом) підняли до 128 Гц, щоб грати було максимально комфортно, навіть якщо у геймера є проблеми з інтернетом.

Геймплейний трейлер гри Valorant – дивіться відео

Системні вимоги

Riot Games також опублікувала короткі системні вимоги Valorant.

Системні вимоги для 60 кадрів в секунду

  • Процесор: Intel Core i3-4150
  • Відеокарта: Nvidia GeForce GT 730

Максимальна продуктивність для гри в 144+ кадрів в секунду

  • Процесор: Intel Core i5-4460 3,2 ГГц
  • Відеокарта: Nvidia GTX 1050 Ti

Мінімальні системні вимоги для 30 кадрів в секунду

  • Процесор: Intel Core i3-370M
  • Відеокарта: Intel HD 3000

Інші рекомендовані параметри

  • Операційна система: Windows 7/8/10 (64-bit)
  • Оперативна пам’ять: 4 ГБ
  • Відеопам’ять: 1 ГБ

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Теги: Техно Ігри
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