Valve готує два масштабних розпродажі в Steam

В мережі з'явилася інформація про терміни проведення двох масштабних розпродажів в Steam. Кілька разів в році Valve проводить акції для геймерів і цього разу про них повідомили інсайдери.

Про це йдеться на сайті Kotaku.

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Щороку розпродажі проходять приблизно в один і той же час, так що сам факт знижок не буде ні для кого сюрпризом. Зате знати точну дату приємніше, ніж просто стежити за головною сторінкою Steam і чекати старту споживчого безумства.



Розклад наступних розпродажів в Steam

Отже, перша акція пройде зовсім скоро: з 21 по 27 листопада. Зимовий ярмарок буде масштабнішим: на 2 тижні, з 20 грудня по 3 січня, геймери зможуть забути про холодну погоду за вікном і зігрітися новими покупками.

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