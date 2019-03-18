Valve представила сервіс Steam Link Anywhere: як він розширить можливості геймерів

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Valve представила сервіс Steam Link Anywhere
Valve представила сервіс Steam Link Anywhere / Reddit

Компанія Valve представила розширену версію сервісу Steam Link, який отримав назву Steam Link Anywhere. Проект дає змогу транслювати ігри із PC на будь-який підключений до інтернету пристрій із підтримкою клієнта Steam Link.

Як повідомляє TechSpot, в першу чергу йдеться про мобільні телефони і планшети під управлінням операційної системи Android.

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Steam Link для iOS. Примітно, що Valve намагалася випустити додаток Steam Link для iPhone та iPad, але Apple заблокувала його в App Store. Швидше за все, в майбутньому компаніям вдасться залагодити це питання. Крім того, Steam Link Anywhere буде працювати на будь-якому PC з встановленим клієнтом Steam.

Особливості нового сервісу. Таким чином, наприклад, ви зможете транслювати ігри з бібліотеки Steam на домашньому ігровому PC на ваш офісний робочий комп'ютер, якому тепер не обов'язково мати потужне "залізо" для запуску сучасних ігор.

Огляд нового сервісу Steam Link Anywhere – дивіться відео

Зрозуміло, знадобиться стабільне інтернет-з'єднання з високою швидкістю передачі даних, хоча Valve не уточнює конкретні значення. Нарешті, сервіс Steam Link Anywhere знаходиться в стадії бета-тестування тому не виключені помилки і "вильоти".

Інші потокові сервіси. Як би там не було, потокові сервіси останнім часом набирають популярність. На ринку присутні послуги GeForce Now від NVIDIA і PlayStation Now від Sony. А в кінці минулого року свої варіанти стрімінгових сервісів представили Google (Project Stream) і Microsoft (Project xCloud).

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Теги: Техно Ігри Steam
Джерело: 24 Канал
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