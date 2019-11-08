Valve представить хмарний ігровий сервіс Steam Cloud Gaming

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Valve представить хмарний ігровий сервіс Steam Cloud Gaming
Valve представить хмарний ігровий сервіс Steam Cloud Gaming / unsplash

У 2019 році компанії представили чимало нових хмарних сервісів для ігор. Перші кроки в цьому напрямку вже зробили NVIDIA та Google, які представили GeForce Now и Stadia, а Microsoft трудиться на своїм сервісом Project xCloud. Однак це не всі гучні релізи в галузі хмарного геймінгу: Valve планує запустити свій сервіс Steam Cloud Gaming.

Що відомо про хмарний сервіс Valve? Згадку про Steam Cloud Gaming виявили на сайті partner.steamgames.com, а частина коду з задіяною назвою вже залита на GitHub.

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Рядки коду пропонують погодитися з правилами сервісу Steam Cloud Gaming перед його використанням. Сама Valve ситуацію не коментувала, але повірити в те, що вона хоче освоїти цю галузь, нескладно.

Схожі проєкти компанії. Зараз корпорація вже пропонує сервіс Steam Link, за допомогою якого можна стрімити ігри зі свого ігрового комп'ютера на телефон, планшет або телевізор. Однак повноцінний хмарний сервіс, який міг би стати аналогом GeForce Now або Stadia, повинен і зовсім позбавити користувача від необхідності мати в будинку потужний комп'ютер для ігор.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри Steam Valve
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