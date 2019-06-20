Valve відзначила 20-річчя легендарної гри Counter-Strike

Двадцять років тому 19 червня енитузіасти Мінь Лі та Джесс Кліфф випустили першу бета-версію модифікації для гри Half-Life, яка отримала назву Counter-Strike. Саме до цієї значимої дати Valve вирішила випустити цікаве оновлення для Counter-Strike: Global Offensive.

Коротка історія успіху гри. Як повідомляє Overclockers, 20 років тому безкоштовний проект стрімкими темпами набирав популярність у геймерів і вже восени конкурував з такими комерційними онлайн-іграми як Quake III та Unreal Tournament.

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Зрозуміло, успіх мода Counter-Strike помітила компанія Valve, яка врешті-решт купила права у Лі та Кліффа навесні 2000 року. Вже восени випустили окрему гру під тією ж назвою Counter-Strike 1.0.

Проект продовжив розвиватися і в підсумку став одним з найвідоміших і культових онлайн-шутерів за всю історію відеоігор.

Оновлення гри. Святкуючи двадцятиріччя, Valve відтворила карту Dust 2 з CS 1.6 в ретро-стилі для сучасної Counter-Strike: Global Offensive. Карта знаходиться в групі Casual Dust II в режимі ротації і вже доступна всім, хто ностальгує за проектом і просто всім, хто бажає доторкнутися до класики.



Скріншот з гри Counter-Strike: Global Offensive

Крім цього, розробники внесли невеликі правки в баланс, наприклад, зменшивши точність стрільби без прицілу і скорострільність для гвинтівки Steyr AUG.

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