Valve запустила тестування оновленого сервісу Steam
Компанія Valve почала тестування оновленої бібліотеки сервісу Steam. Інтерфейс клієнта зміниться не у всіх користувачів, а лиш у тих, які підписалися на участь в бета-тестуванні.
Щоб оцінити новий дизайн в числі перших, потрібно дати свою згоду в налаштуваннях клієнта.
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Що зміниться? Зміни не торкнулися списку ігор: він залишився таким же, як раніше. А ось область праворуч від нього значно змінилася. Тепер там відображається активність користувача і його друзів, а також важлива інформація про ігри з бібліотеки – оновлення, новини і так далі.
Як взяти участь в тестуванні?
- Зайти в меню "Налаштування" в Steam.
- Знайти рядок "Бета-тестування" на вкладці "Аккаунт".
- Вибрати Steam Beta Update.
- Запустити знову клієнт.
Коли чекати оновлення? На постійній новий дизайн користувачі Steam отримають до кінця 2019 року.
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