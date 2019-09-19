Valve запустила тестування оновленого сервісу Steam

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Valve запустила тестування оновленого сервісу Steam
Valve запустила тестування оновленого сервісу Steam / unsplash

Компанія Valve почала тестування оновленої бібліотеки сервісу Steam. Інтерфейс клієнта зміниться не у всіх користувачів, а лиш у тих, які підписалися на участь в бета-тестуванні.

Щоб оцінити новий дизайн в числі перших, потрібно дати свою згоду в налаштуваннях клієнта.

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Що зміниться? Зміни не торкнулися списку ігор: він залишився таким же, як раніше. А ось область праворуч від нього значно змінилася. Тепер там відображається активність користувача і його друзів, а також важлива інформація про ігри з бібліотеки – оновлення, новини і так далі.

Як взяти участь в тестуванні?

  1. Зайти в меню "Налаштування" в Steam.
  2. Знайти рядок "Бета-тестування" на вкладці "Аккаунт".
  3. Вибрати Steam Beta Update.
  4. Запустити знову клієнт.

Коли чекати оновлення? На постійній новий дизайн користувачі Steam отримають до кінця 2019 року.

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blog_ava
Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
сьогодні
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Теги: Техно Ігри Steam Valve
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