Valve змінила політику розміщення ексклюзивних ігор в Steam

Після довгоочікуваного анонсу PC-версії гри Red Dead Redemption 2 багато геймерів розчарувалися, що вестерн вийде спочатку лише для двох платформ. На старті продажів, 5 листопада, доступ до гри отримають користувачі Rockstar Launcher та Epic Games Store, а от прихильникам Steam доведеться зачекати ще місяць.

Однак такий термін для користувачів платформи від Valve доволі незначний. Зауважимо, гра Borderlands 3 в Steam з'явиться лише через 6 місяців після офіційного релізу, а Metro: Exodus – лише через рік. Судячи з цього, можна зробити висновок, що Valve знайшла лазійку у "війні ексклюзивів".

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Що сталося? У вересні 2019 року Valve змінила умови ліцензійної угоди для видавців. Тепер їм заборонено випускати гру в Steam більш ніж через 30 днів після початкового запуску на інших платформах, повідомляє Overclock3D.

По суті, якщо видавець не захоче або не встигне додати гру в Steam протягом місяця після її першої появи на іншій великій платформі, йому буде назавжди закрита дорога в Steam з цим проєктом.

Чим це загрожує видавцям? Очевидно, що нова політика Valve завдасть фінансових збитків видавцям відеоігор. Завдяки ексклюзивним контрактами з Epic Games Store і низькою процентною ставкою в 12%, вони отримували хороші прибутки в перші місяці продажів хітових новинок ігрової індустрії. Тепер же видавцям доведеться платити більш високі відрахування Valve – від 20% до 30% в разі хороших продажів.

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