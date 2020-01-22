Valve зробила всі ігри Half-Life безкоштовними: деталі акції

Геймери звикли, що компанія Valve частенько все відкладає в далекий ящик. Тому новину про реліз гри Half-Life: Alyx в березні користувачі сприйняли із скепсисом. Однак команда Гейба Ньюелла, схоже, не планує відкладати вихід і вирішила це показати доволі радикальним методом.

Термін та умови акції

Важливо: Half-Life: Alyx – системні вимоги та трейлер нової частини легендарної гри

З 22 січня і до квітня всі випуски Half-Life будуть абсолютно безкоштовними для всіх і кожного. Пропозиція включає в себе всі номерні частини, всі додатки і ремейк оригіналу Half-Life: Source (але не Black Mesa).

Як заявляє Valve, акція триватиме “аж до релізу Alyx в березні”. Іншими словами, якщо щось раніше заважало ознайомитися з одним з найвпливовіших серіалів в історії індустрії – кращого шансу виправити це не випаде. Відзначимо, що це зовсім не роздача: ігри не стануть частиною вашої бібліотеки назавжди.

Prepare for Half-Life: Alyx by revisiting City 17 and the war against the Combine. The full Half-Life collection is free to play on Steam from now until Half-Life: Alyx's release in March. https://t.co/giz801AKfu pic.twitter.com/tCLxyrMLXh — Valve (@valvesoftware) January 21, 2020

Інші заходи Valve

До слова, 22 січня Valve планує провести сесію AMA (Ask me anything – “запитаєте мене що завгодно”) на Reddit в 21:00 за київським часом. Знаєте англійську мову і хочете задати розробникам каверзне питання? Не соромтесь.

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