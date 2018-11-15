Ваші гроші в небезпеці: більшість банкоматів виявилися уразливими

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Більшість банкоматів виявилися уразливими до атак хакерів
Більшість банкоматів виявилися уразливими до атак хакерів / Фото з вільних джерел

Компанія-розробник програмного забезпечення в галузі інформаційної безпеки Positive Technologies опублікувала результати дослідження "Сценарії логічних атак на банкомати". За їх висновками, більшість подібних пристроїв мають уразливості і їх можна зламати всього за 10-15 хвилин.

Про це повідомляє 4PDA.

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В ході дослідження фахівці Positive Technologies виявили уразливості різного характеру в 26 моделях банкоматів виробництва NCR, Diebold Nixdorf і GRGBanking. У всіх випадках при наявності доступу в сервісній зоні банкомату (внутрішнього комп'ютера) хакери всього за 15 хвилин можуть отримати дані карток, які пройшли через картрідер. В такому випадку зловмисники зчитують інформацію із магнітних стрічок карток.

За наявними даними, за відомості однієї карти на чорному ринку готові заплатити в середньому 9 доларів. Правда, зараз більшість карт оснащені чіпами, тому дані з магнітних стрічок в більшості своїй не приносять користі.

Хакери можуть зламати банкомант за 10-15 хвилин
Хакери можуть зламати банкомат за 10-15 хвилин

Якщо ж хакери користуються методом злому BlackBox, просвердлюючи отвір в банкоматі і підключаючи до нього свій комп'ютер, то в 85% випадків вони можуть подати команду видачі купюр, які зберігаються всередині, всього за 10 хвилин.

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В ході аналізу захищеності з'ясувалося, що до більшості банкоматів можна вільно підключати сторонні пристрої. У більшості випадків в банкоматах не було заборони на використання деяких поширених комбінацій клавіш для отримання доступу до функцій операційної системи, – розповіла аналітик Positive Technologies Катерина Кілюшева.

Представники банків відзначають, що їх служби безпеки відстежують підозрілих клієнтів, які вивчають банкомати, а будь-яке втручання в їх роботу тут же фіксується і на місце протягом 5 хвилин прибуває оперативна група.

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Теги: Техно Гроші Інтернет Кібербезпека
Джерело: Техно
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