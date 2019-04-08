Вбивця флагманів OnePlus 6T подешевшав перед прем'єрою новинки

Китайська компанія OnePlus знизила ціни на свій флагманський смартфон OnePlus 6T. Знижки поки на китайському ринку. Так розщедрилась компанія у зв’язку із виходом нового флагмана – OnePlus 7.

OnePlus 6T зараз коштує 450 доларів (12 100 гривень). Як відомо, на старті продажів цей флагман коштував у мінімальній модифікації камери на 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштував 520 доларів (14 тисяч гривень).

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Чому подешевшав. Як вже було сказано, зниження ціни пов’язано з тим, що новий флагман вже на підході. Том можна припустити, що OnePlus 7 представлять вже в наступному місяці.

Що відомо про новинку. За чутками, новий смартфон отримає великий 6,5-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю Full HD + без отворів і вирізів. Новинка працюватиме на новому топовому чіпсеті Snapdragon 855 в парі з 6/8 або 10 ГБ оперативної пам’яті. За автономність відповідатиме батарея на 4000 мАг.

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