Вбивця флагманів OnePlus 6T подешевшав перед прем'єрою новинки

185 Читать новость на русском
OnePlus 6T подешевшає
OnePlus 6T подешевшає / wccftech.com

Китайська компанія OnePlus знизила ціни на свій флагманський смартфон OnePlus 6T. Знижки поки на китайському ринку. Так розщедрилась компанія у зв’язку із виходом нового флагмана – OnePlus 7.

OnePlus 6T зараз коштує 450 доларів (12 100 гривень). Як відомо, на старті продажів цей флагман коштував у мінімальній модифікації камери на 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштував 520 доларів (14 тисяч гривень).

Читайте також:  Унікальний сканер відбитка пальців у Samsung Galaxy S10 легко обдурили

Чому подешевшав. Як вже було сказано, зниження ціни пов’язано з тим, що новий флагман вже на підході. Том можна припустити, що OnePlus 7 представлять вже в наступному місяці.

Що відомо про новинку. За чутками, новий смартфон отримає великий 6,5-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю Full HD + без отворів і вирізів. Новинка працюватиме на новому топовому чіпсеті Snapdragon 855 в парі з 6/8 або 10 ГБ оперативної пам’яті. За автономність відповідатиме батарея на 4000 мАг.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці
сьогодні
58392
Теги: Техно Смартфони Новини Техно OnePlus
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
7 квітня 22:04 Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
Яніна Ткачук 1868
Як компанія Apple змогла стати успішною
6 квітня 22:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк 867
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
3 квітня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 7815
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
3 квітня 16:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 2776
Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
2 квітня 19:03 Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
1092
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук