Вчені можуть показати перший знімок чорної діри

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Вчені можуть показати перший знімок чорної діри
Вчені можуть показати перший знімок чорної діри / prokosmos.blogspot.com

Існує висока ймовірність того, що вчені, які вже два роки займаються дослідженням гігантської чорної діри у центрі нашої галактики, змогли дізнатися про чорні діри те, чого ніхто досі не знав. Відомо, що вони використовували для дослідження найпотужніший телескоп світу розміром з Землю.

Що відомо про дослідження

У 2017 році вчені запустили дослідницьку місію. Вони прагнули зробити перше фото горизонту подій чорної діри. Для цього науковці об'єднали всі телескопи світу в один потужний телескоп. За своїми розмірами він був подібний на нашу планету. Повідомили у Newsweek.

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За весь період спостережень телескоп зібрав понад одного петабайта даних. Загалом команда дослідників 10 днів спостерігала за радіоджерелом у центрі нашої галактики – Стрільцем А. Він розташований на відстані 25 640 світлових років від Землі. 

Отриману інформацію передали двом дослідницьким інстанціям: Хейстакській обсерваторії Массачусетського технологічного інституту й Інституту радіоастрономії Макса Планка у Німеччині. Після цього дані опрацьовували за допомогою потужних суперкомп'ютерів.

Чи побачимо ми знімки чорної діри

У Європейській південній обсерваторії й Національному фонді науки США заявили, що вчені готуються "представити новаторський результат роботи EHT". І хоча подальші деталі наразі невідомі, але ймовірність того, що науковці представлять світлину чорної діри дійсно є. 

Чорна діра
Чорна діра

Прес-конференцію щодо спроби зробити перший у світі знімок чорної діри будуть проводити в США, Чилі, Бельгії, Іспанії, Японії, Китаї й на Тайвані одночасно.

Яке значення має дослідження

Якщо у вчених дійсно з'явиться реальний знімок чорної діри, вони зможуть краще зрозуміти природу таких космічних тіл, а також перевірити загальну теорію відносності, теорії квантової механіки тощо.

Спостереження дозволять нам відсортувати всі найбільш божевільні теорії про чорні діри. А їх чимало. Завдяки даним з цього проекту ми зможемо дізнатися те про чорні діри, чого ми не знали ніколи,
– сказав учасник проекту Гопал Нараянан.

До слова, нещодавно космічний апарат Hubble зафіксував процес розпаду астероїда (6478) Gault. Астероїд помітили у 1988 році в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Він був розміщений на відстані 344 мільйонів км від Сонця.

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Теги: Техно Космос дослідження Hubble
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