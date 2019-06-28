Вчені навчили штучні м’язи функціонувати як людські

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Вчені навчили штучні м’язи функціонувати як людські
Вчені навчили штучні м’язи функціонувати як людські / newatlas.com

Вчені Лінчепінгського університету Швеції розробили метод, щоб «оживити» штучно створені синтетичні м’язи за допомогою енергії людського тіла. Розробка штучних м’язів – не новий винахід. Але синтетичне м'язове волокно потребує особливого типу живлення.

Як пише newatlas.com, новий метод передбачає, що штучні м’язи можуть отримувати енергію для скорочень від глюкози і кисню – за тим же принципом, що і справжні.

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Як це працює. Тонкі пластини штучної тканини складаються з двох шарів полімеру, між якими розміщена тонка мембрана, яка містить особливий фермент. При взаємодії з глюкозою і розчиненим у воді киснем поверхню синтетичний м’яз скорочується, як справжні.

"Ці ферменти використовують глюкозу і кисень так само, як і в організмі, щоб виробляти електрони, необхідні для приведення в рух штучної м'язи, виготовленої з електроактивного полімеру", – розповів викладач кафедри університету Едвін Ягер.

Штучні м'язи живляться як справжні

Штучні м'язи живляться як справжні

За задумом вчених, цю технологію можна буде використовувати на інших середовищах для створення автономних роботів, здатних, наприклад, вести екологічний моніторинг в озерах.

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Теги: Штучний інтелект Техно Новини Техно Здорове життя Здоров'я Медицина
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