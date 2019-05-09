Вчені побачили у технології 5G серйозну небезпеку

Вже в наступному році вчені прогнозують справжній бум для технології нового покоління мобільного інтернету 5G. Однак, вчені вважають, що запуск нового стандарту мобільного зв’язку може серйозно вплинути на прогнозування погоди.

Видання The Guardian повідомляє, що 5G може серйозно вплинути прогнози щодо насування небезпечних штормів.

У чому полягає загроза. Нове покоління бездротового зв’язку може пошкодити важливі супутникові інструменти, які використовують для спостереження за змінами в атмосфері.

Читайте також: 5G в Україні: вже наступного року виставлять на продаж ліцензії

Може виникнути такий собі конфлікт між обладнанням, в результаті прогнози будуть неточними. Адже мережі 5G будуть передавати сигнали на тих же частотах, що й атмосфері явища.

"Такі дані критично важливі для нашої здатності робити прогнози. Це унікальний природний ресурс. І якщо ми втратимо ці можливості, прогнози погоди стануть значно гіршими…Ми не зможемо відрізнити їх. Тому дані будуть зіпсованими. А це підірве нашу здатність робити точні прогнози", – пояснив вчений Нільс Борманн.

Що таке 5G?Це нове, п'яте, покоління мобільного зв’язку. Воно має прийти на зміну стандарту 4G. Як прогнозують експерти, нове покоління забезпечать вищу пропускну здатність у порівнянні з технологіями 4G. Повноцінний запуск технології планують у 2020 році, коли більшість операторів стандартизують свої мережі під новий формат. Прогнозують запуск 5G і в Україні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно