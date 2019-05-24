Вчені пояснили, чому зорепад Тауриди може бути небезпечним для Землі

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Метеорний потік Тауриди
Метеорний потік Тауриди / news-video.ru

Метеорний потік Тауриди, який Земля проходить у вересні-грудні кожного року, може бути небезпечним для нашої планети. До такого висновку дійшла група астрономів.

Вчені провели моделювання, яке показало, що у метеорному рої можуть бути і великі уламки, передає "Популярная механика".

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У чому небезпека? Метеоритний потік Тауриди пов'язаний із кометою Енке – він є шлейфом метеорних частинок, які були виділені з комети в минулому. Ці часточки були відносно маленькими, тому їх вважали безпечними. Але результати моделювання, яке було проведене вченими, показують, що це не зовсім так.

Саме у цьому році Земля пройде в 30 мільйонах кілометрів від центру потоку Таурид, що приблизно в сто разів перевищує середню відстань між Землею і Місяцем. Це буде доволі близька відстань, внаслідок чого орбіта метеорного потоку буде перетинати орбіту нашої планети. Саме це і викликає стурбованість вчених. Адже у цьому випадку часточки можуть завдати шкоди Землі.

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Теги: Техно Новини Техно Космос
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