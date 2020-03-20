Вчені пропонують відправити зонд до Оумуамуа – потенційного міжзоряного об'єкта

Оумуамуа – потенційно перший міжзоряний об'єкт, помічений людством. Вчені запропонували його наздогнати й вивчити. Об'єкт в два рази довший від Ейфелевої вежі помітили восени 2017 року через телескоп на Гаваях, який зазвичай полює за астероїдами. Схожий на сигару Оумуамуа летів повз нас зі швидкістю понад 95 000 кілометрів на годину. Він мав характеристики і астероїда, і комети.

Подальший аналіз траєкторії й швидкості показав, що Оумуамуа – в перекладі з гавайського "скаут" – прилетів до нас з іншої зоряної системи, минув Сонце, і вже прямує далі в простори космосу. Це позбавило нас можливості вивчити його детальніше. Принаймні так вважали раніше, зазначають дослідники з Project Lyra.

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Project Lyra

Всього через два тижні після відкриття Оумуамуа некомерційна британська організація Initiative for Interstellar Studies оголосила про початок проєкту Ліра (Project Lyra). Його метою стала організація місії зі спробою наздогнати "скаута".

І ось вони готові представити оновлену версію плану місії. За словами розробника Адама Хібберт, вони знають, "що така місія, принаймні теоретично, можлива."

У рік астероїд пролітає близько 804 мільйони кілометрів (відстань від Землі до Юпітера). Під кінець 2030-х років він уже ввійде в міжзоряний простір.

Як наздогнати об'єкт

Щоб його наздогнати, автори проєкту пропонують використовувати або Falcon Heavy від SpaceX, або Space Launch System від NASA. Щоб встигнути, апарату доведеться скористатися тяжіння Юпітера й Сонця.

Запустити апарат пропонують вже в 2030 році, тоді він наздожене Оумуамуа в районі 2049 року в точці у п'ять відстаней від Сонця до Плутона. Для порівняння, серед апаратів рекордсменом за відстанню є Вояджер-1. За 40 років він подолав 24 мільярди кілометрів. Апарату Ліра потрібно буде пролетіти 32 мільярди всього за 20 років.

Вчені проєкту впевнені, що зібрані з Оумуамуа дані можуть "фундаментально змінити розуміння нашого місця у Всесвіті."

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