Вчені розгадали таємницю галактики, в якій практично відсутня темна матерія

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Галактика таки має чорну матерію
Галактика таки має чорну матерію / wikipedia.org

Вчені Канарського інституту астрофізики нарешті довідались про таємницю галактики, в якій практично відсутня темна матерія. Насправді, вона там є. А попередні твердження були хибними.

Як пише видання Naked science, вчені стверджують, що чорна матерія займає частку понад 25% усього складу Всесвіту.

Загадкова галактика. Нещодавно дослідники виявили галактику NGC 1052-DF2 із сузір'я Кита, в якій темна матерія практично відсутня. Також вони з’ясували, що маса збігається з її масою зірок.

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Далі вчені вирішили перевірити попередні висновки, які вказували на відсутність темної матерії.

Як розгадали загадку. За допомогою телескопів Hubble та Gemini вчені виміряли відстань до галактики. Вона становить 42 мільйони, тобто на 20 мільйонів менш, ніж вважали раніше. Відтак, маса галактики становить приблизно половину від тієї, яку визначили раніше.

Таким чином, не тільки сама галактика має меншу масу, але і частка "звичайної" матерії в ній менша. Це означає, що все інше має бути темною матерією.

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Теги: Техно Космос Новини Техно
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