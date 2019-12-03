Вчені шукають світло від перших зірок у Всесвіті

Команда науковців, яка працює над австралійським радіотелескопом Murchison Widefield Array (MWA), розпочала пошук перших зірок, який сформувалися після Великого вибуху. Йдеться не про самі світила: астрономи шукають сліди нейтрального водню, який взаємодіяв з ними на етапах становлення Всесвіту.

Як формувалися зірки після Великого вибуху

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Відповідно до загальноприйнятої теорії, відразу після Великого вибуху Всесвіт був дуже гарячим для того, аби в ньому могли сформуватися атоми. А це в свою чергу виключало формування зірок, повідомляє Universe Today.

Через приблизно 377 000 років Всесвіт достатньо охолов, щоб утворився нейтральний водень і трохи гелію. Коли перші атоми почали об'єднуватися в структури на кшталт зірок, карликових галактик і квазарів, їх світло поширювалося по Всесвіту, реіонізуючи нейтральний водень, який і став об'єктом пошуку групи дослідників.

Що та як шукають дослідники

Для пошуку первинного нейтрального водню, "зарядженого" першими зірками, вчені змінили конфігурацію радіотелескопу, введеного в експлуатацію в 2013 році. Його 2048 антен скомпонували в 256 осередків замість початкових 128.

Спочатку довжина хвилі випромінювання такого водню становила 21 сантиметр, але з розширенням Всесвіту вона виросла до двох метрів. Зараз такі сигнали легко губляться серед випромінювання від природних і техногенних джерел.

Всі з цих джерел на багато порядків сильніше, ніж сигнал, який ми намагаємося зловити. Навіть сигналу FM-радіо, який відбився від літака і пройшов через датчики телескопа, досить для "забруднення" даних,

– зазначають астрономи.

Скільки знадобиться часу науковцям

Для фільтрації сигналів дослідники використовують суперкомп'ютер Correlator, але скільки часу може знадобитися для досягнення мети, вони не повідомляють.

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