Вчені створили електронні контактні лінзи з бездротовою зарядкою

З розвитком технологій розширені функції отримують не лише великогабаритні VR-шоломи та AR-окуляри, але й мініатюрні контактні лінзи. Втім, навіть найкрихітнішим елементам таких систем потрібно живлення. Корейські розробники вже знайшли спосіб заряджати подібні пристрої – причому без використання проводів.

Деталі розробки

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Дослідники з сеульського Університету Енсе розробили гнучку структуру, яка проводить струм без нагріву, небезпечного для людського ока. Всі дрібні деталі вони роздрукували на спеціальному 3D-принтері. Головним джерелом живлення й основою конструкції став суперконденсатор, здатний підтримувати роботу пристрою до семи днів. За бездротову зарядку ґаджета відповідають випрямляч електричного струму й антена з срібного нановолокна, розташована навколо структури, повідомляє Advances Sciencemag.

Врешті фахівці створили лінзу, яка вимірює рівень глюкози в крові носія й передає ці відомості за допомогою світлодіодного індикатора. Всі елементи конструкції розташовані таким чином, щоб не перешкоджати нормальному огляду людини. Тести пристрою показали, що вона безпечна й не нагрівається вище допустимих температур навіть під час зарядки.



Лінзи виявилися безпечними й функціональними

На що вплине розробка

Вчені припустили, що їх робота може вплинути на розвиток технологій створення розумних лінз. На їхню думку, в першу чергу такі пристрої стануть в нагоді з медичною метою – наприклад, для спостереження пацієнтів з діабетом. Чи можливо застосувати подібну структуру в інших сферах, включаючи розважальні, винахідники поки не повідомляли.

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