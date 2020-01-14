Вчені створили новий тип роботів: здатні до програмування живі машини

Програмовані "ксеноботи" створили з клітин африканської водної жаби сімейства шпорцевих американські вчені. Такі роботи можуть рухатися, переносити крихітні вантажі, регенерувати себе і – в майбутньому – очищати океан і організм людини.

Інженери-робототехніки зазвичай вважають за краще створювати людині помічників з міцного й довговічного металу і пластика, але фахівці з Університету Вермонта і Університету Тафта віддають перевагу біологічним тканинам. У разі пошкодження такі машини можуть самі вилікувати свої рани, а коли завдання виконано, вони руйнуються і вмирають так само, як будь-які живі істоти, пише Guardian.

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Новий тип роботів

Створені такі роботи з клітин шкіри й серця ембріонів гладкої шпорцевої жаби (Xenopus laevis), а стабільні структури для них були розроблені на суперкомп'ютері. Клітини шкіри дозволяють цим створінням зберігати свою форму, що нагадує міхур з чотирма ногами, а клітини серця – рухатися з кожним скороченням.

Це новий тип живих машин. Це не традиційні роботи і не відомий вид тварин. Це новий клас артефактів: живий, програмований організм,

– заявив Джошуа Бонгард, один з дослідників проєкту.

Вчені назвали їх ксеноботами. Випробування показали, що ці істоти довжиною в 1 мм живуть кілька днів або навіть тижнів, споживаючи запаси ембріональної енергії. У групах вони плавають колами і можуть навіть переміщати в центр чашки Петрі невеликі гранули. Щоб зменшити тертя, деяким з різновидів були зроблені отвори в тулубі. Їх же можна використовувати як вантажний відсік для перевезення молекул.

Ксеноботи у дії:

На що здатні "ксеноботи"

Такі здібності не виглядають вражаючими на тлі роботів, які виконують хірургічні операції або акробатичні номери, але треба пам'ятати, що це всього лише дослідний зразок програмованих живих машин. Їх можна налаштувати для виконання цілого спектра завдань, наприклад, очищення водойм від мікропластика або людського організму від бляшок.

Інша корисна здатність ксеноботів – регенерація. Розрізавши одного з них майже навпіл, вчені спостерігали, як він вилікувався і відправився далі у своїх справах. А після виконання своїх завдань ці живі машини перетворюються в звичайні нешкідливі мертві клітини, які не забруднюють навколишнє середовище.

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