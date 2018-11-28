Вчені відкрили новий "гарячий Юпітер"

Вчені виявили нову екзопланету, яку назвали "гарячим Юпітером". Вона обертається навколо молодої зірки F-типу HD 2685. Це вдалось помітити, проаналізувавши дані телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Про це пише naked-science.ru.

Ця екзопланета позначена як HD 2685b. Вона розміщена на відстані приблизно 646 світлових років від Землі. Це небесне тіло приблизно в півтора рази більше і в 1,2 рази масивніше за Юпітер.

Читайте також: Зонд InSight надіслав перші фото з Марсу

За словами вчених, ця нова система – це прилад "гарячого Юпітера". Температура відкритої екзопланети становить приблизно 1800 градусів.

"З огляду на візуальну зоряну величину материнської зірки, це одна з найбільш яскравих з відомих зірок з транзитним гарячим Юпітером, також вона є хороший приклад систем, які в майбутньому може виявити TESS протягом початкової дворічної місії", – кажуть вчені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно