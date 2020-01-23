Вчені вирішили головну проблему користувачів контактних лінз

Японські вчені розробили контактні лінзи, які можуть самостійно зволожуватися. Відтак користувачі відтепер можуть забути про синдром сухого ока, який ускладнює життя багатьом. При цьому запропоноване технологічне рішення підійде і для лікування інших захворювань очей.

Представили розробку вчені з Університету Тохоку. Вони розробили новий тип розумних лінз, які здатні самостійно зволожуватися завдяки новому механізму. Він забезпечує підтримку необхідного шару рідини між лінзою та оком.

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Як вдалося досягти ефекту самостійного зволоження

Дослідники використовували електроосмотичний потік, який за допомогою електричного поля змушує рідину текти капілярами. Таким чином вчені змусили рідину слізного резервуара текти в протилежному напрямку і омивати лінзу зсередини.

Потім вони вивчили можливості для зарядки контактних лінз і протестували два типи акумуляторів: магнієво-кисневий і фруктозо-кисневий. Експерименти показали, що система може підживлюватися від обох типів біобатарейок, які можуть бути закріплені безпосередньо на лінзі.

Подальша робота

Зараз команда продовжує роботу над вдосконаленням лінз, які повинні стати більш жорсткими і енергоефективними.

У майбутньому застосування цієї технології можна розширити для терапії інших проблем. Наприклад, можна буде використовувати метод для точкової доставки ліків,

– наголосили автори.

Можливо, технологію можна буде використовувати для лікування макулодистрофії – основна причина сліпоти літніх людей.

Схожі розробки

До слова, нещодавно дослідники з сеульського Університету Енсе представили гнучку структуру контактних лінз з акумулятором, який можна заряджати безпровідним чином.

Врешті фахівці створили лінзу, яка вимірює рівень глюкози в крові носія й передає ці відомості за допомогою світлодіодного індикатора.

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