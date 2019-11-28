Вчені виявили незрозумілу чорну діру у нашій галактиці: що з нею не так

Завдяки новому методу пошуку міжнародна команда вчених виявила чорну діру зоряної маси в 70 разів більшої за наше Сонце. Проблема в тому, згідно з загальноприйнятою моделлю еволюції зірок – це неможливо, принаймні, в нашій галактиці.

Досі вважалося, що маса окремої чорної діри зоряної маси в нашій галактиці не може перевищувати масу Сонця більш ніж у 20 разів. Відкриття команди астрономів під керівництвом колег з Китаю поставило це твердження під сумнів, пише Phys.

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Професор Лю Цзіфен виявив в 15 тисячах світлових років від Землі чорну діру масою, яка в 70 разів перевищує Сонце. Вона отримала назву LB-1.

Чорні діри такої маси не повинні існувати в нашій галактиці, згідно з більшістю сучасних моделей зоряної еволюції. Ми думали, що найбільш масивні зірки з хімічним складом, типовим для нашої галактики, наближаючись до смерті, повинні втрачати газ, створюючи потоки потужного зоряного вітру,

– заявив професор.

Він стверджує, що зірки не можуть залишати таких масивних останків. Однак, LB-1 в два рази масивніша, ніж вважалося можливим. Тепер теоретикам доведеться постаратися, щоб пояснити, як так сталося.

Новий метод пошуку

До недавнього часу чорні діри зоряної маси можна було виявити, лише коли ті поглинали газ із сусідньої зірки. Цей процес супроводжується активним рентгенівським випромінюванням, яке можна легко зафіксувати з Землі.

Однак переважна більшість таких об'єктів не беруть участі в таких процесах і до сих пір залишалися непоміченими. З появою китайського LAMOST, найбільшого на сьогодні спектроскопа, картина змінилася. Астрономи отримали можливість спостерігати за зірками, які притягуються до невидимих об'єктів.



Спектроскоп LAMOST / wikipedia

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