Вчені виявили тривожний факт про астероїд Бенну

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Астероїд Бенну
Астероїд Бенну / Фото: NASA

Період обертання астероїда Бенну, який зараз вивчає станція NASA OSIRIS-REx, регулярно скорочуються. Обертання пришвидшується кожні 100 років.

Як пише видання N+1, це поступове скорочення може призвести до того, що астероїд буде зруйнований. Щоправда, це може відбутись через кілька мільйонів років.

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Вчені аналізували Бенну протягом 1999 і 2005 років. Вивчивши ці дані вони з'ясували, що період обертання астероїда скорочується приблизно на одну секунду кожні 100 років.

Через кілька мільйонів років це може призвести до того, що швидкість небесного тіла збільшиться настільки, що почнеться процес його руйнування. Зараз Бенну здійснює оборот навколо своєї осі за 4,3 години.

Чому швидкість обертання змінюється. Існує кілька теорій. Однак з них, це зміна моменту інерції через зіткнення з іншим об'єктом. Та найбільш правдоподібною гіпотезою вченні вважають механізм прискорення, який спостерігається в інших навколоземних астероїдів.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Астероїд NASA
Джерело: 24 Канал
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