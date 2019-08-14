Вчені зафіксували надзвичайно яскравий спалах чорної діри

У квітні та травні цього року на найближчій до Землі чорній дірі астрономи зафіксували найяскравіші спалахи. Група астрономів вже опублікувала відповідне дослідження.

Як відомо, до сих пір науковці мають лише теоретичні докази про чорні діри. Адже дослідити на практиці діри поки неможливо – усі вони розташовані занадто далеко.

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Кілька місяців тому астрономи, які працюють над проектом Event Horizon Telescope, опублікували фото тіні чорної діри в центрі галактики M87.

Що відомо про спалах на чорній дірі? Чорні діри випускають радіоактивні хвилі енергії, щось схоже до спалахів на Сонці. Ці хвилі можна зафіксувати, щоб краще вивчити природу виникнення і розвитку чорних дір.

Як вдалось зафіксувати спалах. Вчені за допомогою групи телескопів VLT в чилійській пустелі Атакама і обсерваторії Кека на Гавайських островах зуміли зафіксувати найяскравіші спалахи надмасивної чорної діри у центрі Чумацького Шляху. Відстань цієї діри до нашої планети становить приблизно 26 тисяч світлових років.

Ці спалахи за яскравістю перевищують попередній історичний рекорд приблизно в два рази. Ці спалахи викликані вивільненням радіації з чорної діри.

Що таке чорна діра? Це об'єкт у космосі, який створює настільки потужну силу тяжіння, що жодні, як завгодно швидкі частинки, не можуть покинути його поверхню, навіть світло. Через те, що науковці не можуть фізично їх вивчити, навіть за допомогою роботів, про чорні діри досі відомо дуже мало.

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