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Вчені змінили погляд на формування спіральних галактик

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Астрономи по-новому поглянули на формування галактик / Ілюстративне фото

З кожним роком астрономи дізнаються все більше про Всесвіт. Особливу увагу дослідники приділяють спіральним системам, подібним нашому Чумацькому шляху. Останні серії спостережень показали, що їх закручена форма пояснюється не зовсім так, як вважалося раніше.

Дослідження провели в рамках проєкту SOFIA – мобільної обсерваторії на борту Boeing 747, яка працює на висоті 13 кілометрів над поверхнею Землі. Астрономи виміряли магнітні поля спіральної галактики NGC 1068 за допомогою інфрачервоного випромінювання. Пізніше вони використовували отримані дані для створення комплексного зображення на основі фотографій з трьох різних телескопів, повідомляє Newsroom.

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Що виявили астрономи

Як виявилося, на вигнуту форму рукавів галактики впливають не тільки сили гравітації, а й магнітні поля. Останні розташовуються на всьому протязі цих самих рукавів у відповідних напрямках. З отриманих даних вчені зробили висновок, що сили гравітації також впливають на магнітні поля. За словами астрономів, це підтверджує теорію хвиль щільності, згідно з якою газ, пил і зірки в системі не закріплені на одному місці, а постійно рухаються, піддаючись стиску.


Відповідність магнітних полів до напрямку рукавів галактики

Вчені відзначили, що вони вперше зафіксували відповідність магнітних полів напрямку галактичних рукавів в такому масштабі. У майбутньому вони продовжать спостерігати за магнітними полями в системах інших форм, щоб більше дізнатися про формування спіральних систем.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Космос Новини Техно
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