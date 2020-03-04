Вчені знайшли нового кандидата на місце темної матерії

Фізики з Англії опублікували перше дослідження, в якому дали оцінку новому кандидату на темну матерію. Їх гіпотеза цікава тим, що не вимагає введення жодних нових для науки концепцій.

До 80% Всесвіту складається з темної матерії, але не дивлячись на багато десятків років досліджень її походження залишається загадкою. Хоча безпосередньо побачити її неможливо, вчені дізналися про її існування, спостерігаючи за взаємодією гравітації з видимою матерією – зірками і планетами, пише Phys.org.

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Деталі дослідження

Фізики-ядерники з Університету Йорка запропонували нову кандидатуру на звання цієї таємничої матерії – частинки, яку вони недавно відкрили: гексакварк d* (2380). Вона складається з шести кварків – фундаментальних частинок, які зазвичай з'єднується в трійки, утворюючи протони і нейтрони. Важливим є те, що шість кварків в d* становлять бозон. Це означає, що безліч гексакварків можуть поєднуватися найрізноманітнішими способами, не тільки у вигляді протонів і нейтронів.

Автори дослідження припускають, що незабаром після Великого вибуху, під час охолодження і розширення Всесвіту гексакварки d* могли згрупуватися у великій кількості і утворити п'ятий стан речовини – конденсат Бозе-Ейнштейна.

Походження темної матерії у Всесвіті – один з найбільших питань в науці, один з тих, які поки залишаються без відповіді. Наші перші обчислення вказують на те, що конденсати d* – відповідний кандидат на темну матерію. Цей результат особливо цікавий тим, що не вимагає введення жодних нових для фізики концепцій,

– пояснив один з авторів дослідження професор Уоттс.

До слова, судячи з результатів комп'ютерного моделювання, проведеного фізиками з Німеччини та Чехії, темної матерії може взагалі не існувати. Якщо внести корективи в закони гравітації Ньютона, то для пояснення виникнення Всесвіту ця концепція виявляється не потрібна.

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