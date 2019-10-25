Вчені знайшли життя на Марсі більше 40 років тому

256 Читать новость на русском
Вчені знайшли життя на Марсі 40 років тому
Вчені знайшли життя на Марсі 40 років тому / Den of Geek

Влітку 2019 року вчені неодноразово повідомляли про існування життя а Марсі. За їх даними, організми на Червоній планеті зародилися раніше, ніж на Землі, а деякі мікроби досі можуть жити в її надрах.

Хоча цю інформацію тільки належить підтвердити, колишній співробітник NASA вважає, що всі докази знайшли ще 43 роки тому, передає Scientific American.

Читайте також: В NASA назвали дату висадки першої людини на Марс

Деталі місії на Марс. Інженер Гілберт Левін, який колись працював у космічному агентстві, опублікував статтю з докладним описом результатів програми "Вікінг" 1976 року. Тоді NASA відправила на Марс дві однойменних станції, щоб провести серію експериментів.

Перевірка ґрунту на існування живих організмів. Станції приземлилися на відстані близько 6 400 кілометрів один від одного і взяли зразки місцевого ґрунту. Останні були змішані з водним розчином, поживні речовини в якому позначили радіоактивним вуглецем, і простежили за виділеннями в повітрі.


Знімок з одного із апаратів "Вікінг" на Марсі

За словами вченого, спочатку обидва апарати повідомили про позитивні результати тесту, показавши тим самим наявність "мікробного дихання". Отримані зразки були аналогічні тим, що показують випробування ґрунту на Землі. Щоправда, при повторній перевірці дані з "Вікінгів" вже не підтвердилися.

Читайте також: Марсохід Curiosity передав на Землю своє чергове селфі: фото

Результати дослідженя та подальші експерименти. Представники NASA дійшли висновку, що експеримент показав лише наявність в ґрунті речовин, що імітують життя, а експерти назвали отриману інформацію недостатньою для доказу існування життя на Марсі та тією, яка вимагає додаткових даних. За словами Левіна, в NASA з якоїсь причини не стали продовжувати вивчення Червоної планети в цьому напрямку і вирішили не проводити більш детальні тести.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
25 жовтня
12874
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Космос Новини Техно Марс NASA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
25 жовтня 18:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
12874
Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
24 жовтня 14:09 Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
1116
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
24 жовтня 08:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1451
Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
23 жовтня 16:04 Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
Ірина Полицька 1171
Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
22 жовтня 13:32 Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
Анастасія Можаровська 349
Новини
Більше новин
Залиште відгук