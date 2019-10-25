Вчені знайшли життя на Марсі більше 40 років тому

Влітку 2019 року вчені неодноразово повідомляли про існування життя а Марсі. За їх даними, організми на Червоній планеті зародилися раніше, ніж на Землі, а деякі мікроби досі можуть жити в її надрах.

Хоча цю інформацію тільки належить підтвердити, колишній співробітник NASA вважає, що всі докази знайшли ще 43 роки тому, передає Scientific American.

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Деталі місії на Марс. Інженер Гілберт Левін, який колись працював у космічному агентстві, опублікував статтю з докладним описом результатів програми "Вікінг" 1976 року. Тоді NASA відправила на Марс дві однойменних станції, щоб провести серію експериментів.

Перевірка ґрунту на існування живих організмів. Станції приземлилися на відстані близько 6 400 кілометрів один від одного і взяли зразки місцевого ґрунту. Останні були змішані з водним розчином, поживні речовини в якому позначили радіоактивним вуглецем, і простежили за виділеннями в повітрі.



Знімок з одного із апаратів "Вікінг" на Марсі

За словами вченого, спочатку обидва апарати повідомили про позитивні результати тесту, показавши тим самим наявність "мікробного дихання". Отримані зразки були аналогічні тим, що показують випробування ґрунту на Землі. Щоправда, при повторній перевірці дані з "Вікінгів" вже не підтвердилися.

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Результати дослідженя та подальші експерименти. Представники NASA дійшли висновку, що експеримент показав лише наявність в ґрунті речовин, що імітують життя, а експерти назвали отриману інформацію недостатньою для доказу існування життя на Марсі та тією, яка вимагає додаткових даних. За словами Левіна, в NASA з якоїсь причини не стали продовжувати вивчення Червоної планети в цьому напрямку і вирішили не проводити більш детальні тести.

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