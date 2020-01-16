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Вчені з’ясували таємницю загадкового об'єкта, що пролетів над Японією

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Загадкова куля була частиною астероїда / thehansindia.com

Японські астрономи нарешті з’ясували таємницю загадкової "вогняної кулі", який пролетів над Японією 29 квітня 2017 року. Насправді це був фрагмент навколоземного астероїда.

Як пише Phys.org, лише зараз вченим вдалося розкрити таємницю. Цей об'єкт був набагато яксравіший і повільніший, ніж інші подібні об'єкти.

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Що було насправді

Вчені встановили, що орбіта цієї "вогняної кулі" збігається з орбітою навколоземного астероїда 2003 YT1. Тож він може бути його батьківським тілом.

Астероїд 2003 YT1 відкрили у 2003 році. У минулому він був активним і викидав в навколишній простір частинки пороху. Однією такою частинкою і був об’єкт, який згорів в атмосфері Землі у 2017 році.

Орбіта і склад "вогняної кулі" свідчать про те, що вона була часиною саме 2003 YT1.

Що буде далі з астероїдом

Науковці припускають, що це небесне тіло може розмаститись на частини, а його уламки можуть долетіти до Землі. Це трапиться у найближчі 10 мільйонів років. Якщо прогнози науковців справдяться, то ці уламки будуть нести потенційну загрозу нашій планеті.

Уламок, який долетів до Землі у 2017 році, не ніс небезпеки, адже його діаметр становив усього кілька сантиметрів. Небесні тіла подібного розміру згорають в атмосфері перш, ніж можуть досягти поверхні Землі.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Космос Астероїд Японія
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