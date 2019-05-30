Вчений зробив невтішний прогноз щодо розвитку Tesla

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Професор Скотт Галловей
Професор Скотт Галловей / ted.com

Протягом року компанія Ілона Маска Tesla буде продана. В цьому переконує професор Нью-Йоркського університету Скотт Галловей. Цікаво, що його прогнози справджуються У 2017 році він точно передбачив покупку мережі Whole Foods компанією Amazon.

Як пише видання Business Insider, професор переконаний, що інвестори Tesla остаточно розчарувалися, тож продаж компанії відбудеться зовсім скоро.

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"За моїми прогнозами, протягом 12 місяців акції Tesla впадуть нижче 100 доларів, і компанію, ймовірно, куплять – тому що там є реальна цінність", – каже Галловей.

При цьому видання теж звертає увагу, що останнім часом у компанії Маска справи йдуть погано: акції компанії подешевшали на 35%. Крім того, аналітики з Уолл-стріт вважають, що попит на автомобілі виробника знижується.

Що відомо про Tesla? Американська автомобільна компанія, що займається виробництвом електромобілів. Серед інвесторів компанії — засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін, а також один із засновників платіжної системи PayPal Ілон Маск.

Восени минулого року низка твітів Маска викликала занепокоєння у Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Після розслідування організація звинуватила засновника Tesla у шахрайстві і примусила залишити посаду голови ради директорів Tesla. Наразі Маск є виконавчим директором компанії.

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Теги: Новини Техно Техно Ілон Маск Tesla IT-бізнес
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