Велика популярність iPhone 11 може зіграти з користувачами злий жарт

Наступник iPhone Xr – iPhone 11, ймовірно, буде не менш популярним. Експерти вже прогнозують дуже позитивні результати продажів смартфона. Однак, це може мати і негативні наслідки.

Як пише видання Feng, експерти прогнозують, що цей смартфон повторить досягнення попередника і стане найбільш продаваним смартфоном першої половини 2020 року.

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В чому небезпека? Однак популярність iPhone 11 може зіграти злий жарт з його наступником, який Apple має випустити у 2020 році. Найімовірніше, компанія далі буде використовувати екрани IPS для iPhone 12. Адже це дешевше. І виглядає цілком логічно.

Та не для користувачів, які хочуть отримати дисплей OLED. Адже китайські виробники пропонують смартфони з OLED-дисплеєм за значно доступнішу ціну.

До речі, iPhone Xr, який компанія представила ще минулого року, наразі є найпопулярнішим iPhone у світі. Велика перевага цієї моделі – це найбюджетніший із всієї трійки iPhone 2018. Ще одна цікава фішка цього смартфона – різноманітність кольорів. Окрім класичного чорного та білого, його можна придбати у блакитному, кораловому, червоному та жовтому кольорах.

В Україні iPhone Xr можна купити за 20 тисяч гривень. При цьому iPhone 11 нині коштує 25 тисяч гривень.